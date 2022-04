Kornwestheim Stromausfall fällt aus

Die Anwohner aus dem Wiesengrund hatten sich auf einen dreistündigen Stromausfall am Dienstag vorbereitet. Sie hatten, wie von den Stadtwerken Ludwigsburg/Kornwestheim in einem Informationsschreiben empfohlen, ihre Kühlgeräte auf eine stärkere Leistung gestellt, ihre elektrisch betriebenen Garagentore geöffnet und die elektronischen Geräte vom Netz getrennt. Aber dann stellten die Stadtwerke den Strom gar nicht ab. „Leider hat uns der Tiefbauer versetzt“, schreibt das Unternehmen in einer Antwort auf eine Anfrage unserer Zeitung. Weil zu viele Beschäftigte erkrankt gewesen seien, habe die Kolonne an diesem Tag die vorgesehenen Arbeiten nicht realisieren können.