Kornwestheim - Gegen 4.45 Uhr ist am frühen Montagmorgen ein Stromverteilerkasten neben einem Arbeiterwohnheim in Brand geraten. Vermutlich war ein technischer Defekt schuld daran, dass das Feuer nahe des Gebäudes in der Kornwestheimer Tambourstraße ausbrach. Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim rückte mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus und konnte den Brand schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.