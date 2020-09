Kornwestheim Stufe 4 hilft Fischen und Schnecken

Sie gehört zu den 125 der 900 Anlagen im Land, für die eine vierte Reinigungsstufe in Frage kommt. Der Landtagsabgeordnete Jürgen Walter (Grüne) hegte jüngst aber die Befürchtung, dass der Stadt dafür die Fläche fehlt. „Doch die Kläranlage liegt an der Gemarkungsgrenze zu Stuttgart und ausgerechnet auf der einzigen noch verfügbaren Fläche in Stuttgart hat das Eisenbahnbundesamt naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen für Stuttgart 21 durchgeführt“, äußerte er jüngst in einer Pressemitteilung seine Bedenken. Er habe, so schreibt Walter, die Landesregierung um eine Stellungnahme gebeten, wie sie den Bau einer vierten Reinigungsstufe bewertet und ob und wohin die Ausgleichsmaßnahmen verlegt werden können. Walter: „Im Zielkonflikt zwischen Naturschutz und Gewässerschutz gilt es hier eine gute Lösung zu finden: Wir brauchen die vierte Reinigungsstufe und selbstverständlich sind die Ausgleichsmaßnahmen für Stuttgart 21 unabdingbar. Wir müssen aber eine Lösung finden, die beiden wichtigen Anliegen gerecht wird.“