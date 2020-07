Kornwestheim/Stuttgart Ehemann soll für Sex Frau bedroht haben

„Er war mein Jackpot“ – so beschrieb die 39-jährige Kornwestheimerin im Zeugenstand, wie verliebt sie in den Angeklagten war, bevor sie diesen ehelichte. Kennengelernt hat sie den Mann aus Vaihingen/Enz im Jahr 2013 quasi als Kurschatten. Nach der Kur, sagte die Frau, die aus erster Ehe bereits zwei Kinder hatte, sei der Angeklagte dann auch gleich bei ihr eingezogen und nicht mehr zu seiner damaligen Partnerin zurückgekehrt. Die Ex, erklärte die Kornwestheimerin, habe sie sogar warnen wollen vor dem Angeklagten, doch sie habe dieser nicht geglaubt.