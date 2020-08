Kornwestheim - An der Kreuzung der Stuttgarter Straße mit der Zeppelinstraße ist in den vergangenen Tagen so mancher Autofahrer ins Schlingern geraten. Auf Höhe der Großbaustelle in Fahrtrichtung Norden fehlten die Spurmarkierungen. Knifflig war dies, weil aus der Rechtsabbiege- die Geradeausspur und aus der Geradeaus- die Linksabbiegespur gemacht wurde – zwar mit gelben Pfeilen gekennzeichnet, aber ohne weitere Leit-Markierungen und von manchem Verkehrsteilnehmer somit munter ignoriert.