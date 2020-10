Kornwestheim Summen statt Singen bei der Seniorenfeier

Kornwestheim - So manch einer ist am Sonntagnachmittag im Martinussaal in der Adolfstraße tief in Gedanken versunken. Andere summen freudig vor sich hin. Die meisten Füße wippen zaghaft im Takt der Musik auf und ab. Und hin und wieder schunkeln zwischendrin vereinzelt ein paar Oberkörper und Köpfe nicken. Eine richtige Stimmung kommt jedoch nicht auf. Die Senioren sitzen einzeln und mit großem Abstand verteilt im Saal. Es sieht eher ein wenig aus, wie wenn die älteren Damen und Herren zum Nachsitzen verdonnert wurden.