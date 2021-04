Kornwestheim „Summer in the City“ ohne Dauerparty

Johannes Leichtle, Veranstalter der sommerlichen Konzertreihe von „Kornwestheim rockt“, und Ralph Wagner, Pächter des Restaurants „Applaus“ im K, wollten „Sommer im Park“ auf die Beine stellen. Von Ende Juni bis Mitte September sollten Stadtpark und Marktplatz zu einer Art Biergarten werden – sofern das die Corona-Regeln zulassen. Das großflächige Areal ermögliche es, die Abstandsregeln einzuhalten und eine sichere Durchführung zu gewährleisten, schreiben die beiden Gastronomen in einer Präsentation. Das Gelände wollten sie einzäunen, um den Einlass kontrollieren zu können, Eintritt sollte aber nicht erhoben werden. Oberbürgermeisterin Ursula Keck zeigte sich von der Idee, die im März im Gemeinderat hinter verschlossenen Türen vorberaten worden war, durchaus angetan, schlug aber vor, die Dauer von „Sommer im Park“ auf die Sommerferien zu begrenzen. Sie gehe davon aus, dass die Menschen im Sommer weniger reisen werden und in Kornwestheim „Unterhaltung suchen“. Aber auch mit diesen Einschränkungen konnte sie bei den Stadträten nicht landen. Nicht eine einzige Fraktion sprach sich für diese Veranstaltung aus. Und dabei führten die Kommunalpolitiker ganz unterschiedliche Argumente ins Feld.• Das Corona-Virus: „Wir leben mitten in der Pandemie und sollen einen Beschluss fassen für eine sechswöchige Dauerparty?“, fragte Jörg Schaible (CDU).• Der Park: Das sei eine öffentliche Fläche und könne nicht für Wochen eingezäunt werden, so Florian Wanitschek (SPD). Thomas Ulmer (Grüne) fürchtet um den Zustand des Parks, wenn wochenlang die Menschen dort feierten. „Wer kommt für die Sachschäden auf?“, fragte er. • Die Vereine: Veranstaltung um Veranstaltung werde von den Vereinen abgesagt. „Und wir sollen ein Event über sechs Wochen zulassen?“, erboste sich Marcel Demirok (FDP).• Die Anwohner: Eine solche Veranstaltung wäre eine „beispiellose Zumutung“, sagte Jörg Schaible. • Die Tiere: Eine Wochenend-Veranstaltung wie die Kornwestheimer Tage könne man der Tierwelt im Park zumuten, aber nicht sechs Wochen lang „Sommer im Park“, so Thomas Ulmer.• Die Gastronomie: Die Branche habe seit Beginn der Pandemie massive Umsatzeinbrüche gehabt. Ihr würde man mit einer solchen Veranstaltung schaden, kritisierte Florian Wanitschek. • Die Brücke : Sie stelle eine wichtige Nord-Süd-Verbindung für Fußgänger und Fahrradfahrer dar. Sie müsse durchgehend frei bleiben, forderte Jörg Schaible.