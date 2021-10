SVP verlegt sich aufs Kontern

Ein solcher schneller Gegenangriff ging auch dem 2:0 von Philip Mandic (33.) voraus, in der zweiten Hälfte vollendete Asilhan Yildiz gekonnt zum 3:0 (54.). All das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Pleidelsheim seinem Status als Aufstiegsanwärter durchaus gerecht wurde. GSV-Angreifer Patrick Sirch scheiterte in der ersten Hälfte gleich zweimal frei vor dem Tor – einmal am Pfosten, einmal an SVP-Keeper Karl Birkeneder. Auch nach dem Seitenwechsel musste der Schlussmann ein ums andere Mal eingreifen. Bei Daniel Pfeiffers Treffer (72.), mit dem dieser auf 3:1 verkürzte, war er machtlos. Nach Eren Sonals 4:1 (90.+1) war schließlich alles gegessen. „Es war ein Sieg mit ein bisschen Glück und viel Arbeit“, so Bachhuber.