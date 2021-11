Kornwestheim SVK-Coach Becker wird zum Bremsklotz

Kornwestheim - Manchmal muss ein Trainer die Erwartungen dämpfen. „Ach, jeder erzählt hier was vom Tabellenvorletzten, aber ich habe großen Respekt vor dem Gegner“, sagt Sascha Becker, Trainer der SVK-Landesligakicker, vor dem Spiel an diesem Sonntag um 14.30 Uhr gegen die SG Sindringen/Ernsbach. Der Coach hat die Tabelle der abgebrochenen Vorsaison noch genau vor Augen. Und da stand das Team aus dem Hohenlohekreis nach zwölf Partien mit 20 Punkten auf Rang 4 – mit fast identischer Besetzung. Aktuell hat die SG lediglich fünf Zählerchen auf der Habenseite. 16 sind es beim SV Kornwestheim, der auf dem 14. Platz steht und sich gerne in Richtung Mittelfeld orientieren würde. Denn Rang 14 ist im 19 Mannschaften starken Tableau ein direkter Abstiegsplatz, Rang 13 würde zur Relegation führen. „Da muss ich mir wirklich öfter mal die Augen reiben“, sagt Becker zu den harten Rahmenbedingungen in dieser Runde.