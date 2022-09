Kornwestheim SVK ehrt seine verdienten Mitglieder

Da die Ehrungsveranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie für zwei Jahre ausfiel, musste der Sportverein Salamander in die große Sporthalle ausweichen. So konnten die Ehrungen für die Jahre 2020, 2021 und 2022 abgehalten werden. Geladen waren insgesamt mehr als 500 zu Ehrende, wovon circa 250 zusammen mit ihren Angehörigen den Weg in die Halle fanden.