Kommunale Teststellen gibt es derzeit noch vier in der Stadt: am Kimryplatz, am Salamander-Areal, das Drive-In-Testzentrum am Globus-Baumarkt sowie die Teststelle in der Johanneskirche, die allerdings ab 1. Juli wegfällt. Private Teststellen gibt es an der DM-Drogerie am Kimryplatz, an der Lidl-Filiale im Wilkin-Areal, in der Bahnhofstraße 10 und am Bahnhofsplatz.