Kornwestheim SVK-Frauen steigen auf

Im Hinspiel in Pleidelsheim, das der SVK ebenfalls mit 6:0 gewonnen hatte, waren die Gegnerinnen nur mit einer Stammspielerin gestartet. Nun würde es ein etwas anderes Aufeinandertreffen werden. Doch bei bewölktem Himmel, aber trockenen Plätzen, waren alle vier Einzel nach nur einer Spielstunde für das Quartett aus Alina Gärtner, Sara Winnige, der frischgebackenen Vereinsmeisterin Sandra Sander und Anke Mader entschieden. Dieses Mal ging keine einzige Partie in den Matchtiebreak. Nach zwei weiteren Siegen im Doppel – Gärtner und Winnige mussten hier dann doch in die Verlängerung – stand der klare Erfolg fest.