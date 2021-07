Kornwestheim SVK-Handballer sind in der Bundesliga

Kornwestheim - Große Worte von Trainer Marc Pflugfelder waren keine mehr nötig, als die 60 Minuten vorbei waren. Als am frühen Sonntagabend in der Altenheimer Herbert-Adam-Halle die Schlusssirene erklungen war, gab’s für die A-Jugendhandballer des SV Kornwestheim kein Halten mehr – denn sie hatten es tatsächlich geschafft. Der SVK spielt nach dem 30:29 (13:15)-Erfolg im Final-Rückspiel bei der SG Ottenheim/Altenheim von Herbst an in der 1. Bundesliga. Das Hinspiel tags zuvor in der heimischen Osthalle hatte das Pflugfelder-Team bereits klar mit 24:18 (15:8) gewonnen – wie überhaupt alle vier Partien dieser Qualifikationsrunde. „Das ist ein klares Zeichen, dass wir es auch wirklich verdient haben“, sagt der Übungsleiter.