Kornwestheim SVK hat nur noch rechnerische Chancen

Rein rechnerisch ist der Verbleib in der Fußball-Landesliga für den SV Kornwestheim zwar noch möglich. Allerdings dürfte auch dem optimistischsten Mathematiker klar sein: Der SVK, derzeit auf Rang 16 stehend, hat in der Realität keine Chance mehr. Bei noch vier ausstehenden Spielen beträgt der Rückstand auf Relegationsplatz 13 aktuell sieben Punkte – es bräuchte also ein nicht eben kleines Fußballwunder für das Team um Interimscoach Patrick Müller. An diesem Samstag um 15.30 Uhr tritt seine Elf beim Tabellenvorletzten SG Sindringen/Ernsbach an. Dort wollen sich die Kornwestheimer trotz allem von ihrer besten Seite zeigen. „Ich will dort unbedingt gewinnen“, betont Müller.