Kornwestheim SVK: Insolvenz-Ängste sind vorerst gebannt

Die Sorge vor der Zukunft treibt nun also erneut um. Der SVK hat deswegen einen Brief verfasst und einen anderen mit unterschrieben. Letzterer richtet sich ans Land Baden-Württemberg, es ist ein Schreiben von 50 Großvereinen, adressiert an Ministerpräsident Kretschmann und Kultus- und Sportministerin Eisenmann. Die Vereine schildern darin, dass sich mit dem zweiten Lockdown die Probleme „massiv verschärft hätten“, sie gehen auch auf die demotivierende Wirkung der Krise für Ehrenämtler und gesundheitliche Folgen für Menschen, denen Sportmöglichkeiten fehlen, ein. Die abschließende Forderung: Die Vereine wünschen sich „verbindliche Entscheidungen über die Verlängerung der Soforthilfe Sport“ sowie „deren finanzielle Ausstattung“.

Gegenüber der Stadt Kornwestheim – der erstgenannte Brief – stellt der SVK ebenfalls Themen wie Umsatzeinbußen, Mitgliederentwicklung, gesundheitliche Folgen und Co in den Fokus. Hier zielt seine Forderung auf das Thema Sportförderrichtlinien ab. Diese werden derzeit von den Stadträten diskutiert. Sie waren eigentlich auch mehr oder weniger eingetütet. In dem Topf sind rund 200 000 Euro pro Jahr für die Vereine.

Nicht nachvollziehbar seien die Entscheidungen über die Erhöhung der Hallengebühren und die Ablehnung eines Antrags des Stadtverbandes für Sport, den Corona-Abschlag bis Ende 2021 zu verlängern, schreibt der SVK nun, der zudem dafür wirbt, dass die Sportförderrichtlinien nicht erst in fünf Jahren neu diskutiert werden. Man will früher wieder reden – und zwar durchaus auch darüber, ob mehr Geld fließen kann, wie Eeg auch bestätigt.

Zu entsprechenden Diskussionen, nicht nur um die Sache, sondern auch um die Form, kam es bereits Ende November im Gemeinderat. Oberbürgermeisterin Ursula Keck zeigte wenig Verständnis dafür, dass mit dem Stadtverband für Sport als Interessensvertretung der Vereine bereits die Förderrichtlinie besprochen worden sei und nun der SVK die Diskussion erneut entfache. Unter anderem kritisierte die OB, dass eine Mail aus dem SVK-Vorstand die Diskussion neu aufrolle, aber nur an einen Teil der Stadträte gegangen sei. Das sei kein „Fair play“, so die OB.

Im Fokus steht auch, nicht zum ersten Mal, die Frage, ob die Fördersummen dem Vergleich mit anderen Kommunen standhalten. Eeg sieht andernorts mehr Gelder für die Vereine in den Töpfen, die OB betont, dass die Ausgangsbedingungen andernorts andere seien. „Etwa stellen wir als Stadt alle Sportplätze und Hallen zur Verfügung.“ Letztlich müsste dieser komplexe – wie auch Eeg zugibt – Punkt genauer aufgeschlüsselt werden, um die Kornwestheimer Förderung wirklich in Relation zu setzen.

Aus Sicht des SVK, auch das erklärt vielleicht, warum der Blick in die Zukunft bange ist, geht es ja nicht einmal nur um 2021. Im Brief an die Stadt heißt es: „Die Vereine werden Jahre brauchen, um die strukturellen Schäden und die enormen Mitgliederverluste zu kompensieren.“

Unterdessen gibt es Bestrebungen, dass Vereine den Stadträten einmal schildern, wie es ihnen in Coronazeiten bislang insgesamt ergeht, einen entsprechenden Vorstoß machte etwa der Grüne Daniel Joppien. Unter Corona leiden ja auch andere, wie beispielsweise Vorstand Uwe Heinle von der Skizunft betont. Längst geht es beim zweitgrößten Kornwestheimer Verein nicht mehr „nur“ um ausfallenden Sportbetrieb und fehlende Neueintritte. „Wir haben eine Vereinsgaststätte, die nicht betrieben werden kann, und das Kornwestheimer Haus im Allgäu mit 51 Betten.“ Auch dort sei derzeit kein Betrieb möglich, so Heinle. Von zahlreichen Veranstaltungen einmal abgesehen.