Die Herren wurden in zwei Gruppen gelost und mussten am ersten Turniertag in der Gruppenrunde um die Plätze im Halbfinale spielen – bei jeweils einem langen Satz bis 9. So hießen am Ende die beiden Halbfinals am Folgetag Zeljko Peric und Nenad Koricanac gegen Stephan Mohr und Helmut Homner sowie Michael Kampf mit Michael Sander gegen Andi Bürkle mit Marc Müller. Am Ende hieß es im Endspiel Peric/Koricanac gegen Kampf/Sander. Und was für ein Finale es war: In einem spannenden Match auf zwei Sätze mit langen und hart umkämpften Ballwechseln setzte sich schließlich das Duo Peric/Koricanac mit 6:2 und 6:3 durch – und sich die Krone der Doppel-Vereinsmeister auf. Mohr und Homner verbuchten den dritten Rang für sich.