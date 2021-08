Fußball - Sieben Punkte aus drei Landesligaspielen, das kann sich sehen lassen: Der SV Kornwestheim hat einen Start nach Maß in die neue Saison hingelegt. An diesem Sonntag geht es nun zum SV Breuningsweiler. Dem Team aus einem Stadtteil von Winnenden – eigentlich einer der Topfavoriten – ist der Auftakt in die Spielzeit mit einem Unentschieden und zwei Niederlagen hingegen gründlich misslungen. Anpfiff ist um 14 Uhr.