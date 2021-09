Kornwestheim SVK verliert in Schwäbisch Hall

Nächstes Spiel am Sonntag

Viel Zeit bleibt nicht, um die Niederlage zu verarbeiten. Am Sonntag geht es für den SVK mit einem Heimspiel weiter. Der Gegner heißt TSV Schwaikheim. Becker ist optimistisch, dass sein Team dann einen Sieg einfahren kann. „Sie stehen sehr kompakt, dagegen müssen wir erst einmal ankommen, aber der Gegner hat nicht die Qualität von Schwäbisch Hall“, sagt er. Die Ausgangssituation sei besser, immerhin bewege sich Schwaikheim in der gleichen Tabellenregion wie Kornwestheim. Nach dem Spiel am Mittwochabend steht der SVK derzeit mit sieben Punkten auf Platz elf. Der TSV Schwaikheim ist mit vier Punkten auf Platz 15, hat aktuell aber ein Spiel weniger absolviert. Sascha Beckers Team geht am Sonntag verstärkt in das Duell: Nico Schürmann ist wieder am Start. „Er bringt richtig Tempo rein und macht sowohl Vorlagen als auch Tore“, sagt Becker.