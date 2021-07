Kornwestheim SVK wettert gegen die Stadtverwaltung

Nicht nur die ihrer Ansicht nach mangelnde Unterstützung durch die Stadt Kornwestheim sorgt beim SVK für Verdruss, sondern auch die Folgen der Corona-Pandemie setzen dem Verein zu. Man sei mit einem blauen Auge davongekommen, so der Präsident zu den Delegierten. „Aber auch ein blaues Auge sieht man, und es tut weh.“ Mehrere Entwicklungen bereiten Bahmann Sorge, so sagte er den Delegierten:

• die Mitgliederentwicklung: Zwar würde das Gros der Mitglieder dem Verein die Treue halten, gleichwohl geht der Präsident von einem Minus von 500 bis 600 Mitgliedern aus – weniger wegen Kündigungen, sondern weil es derzeit kaum die Möglichkeit gebe, neue Mitglieder zu gewinnen. Zu Beginn des Jahres zählte der Verein gut 6400 Mitglieder.

• das Ehrenamt: Es sei in der Pandemie fast zum Erliegen gekommen. Bahmann befürchtet, dass sich die freiwilligen Helferinnen und Helfer zurückziehen oder ihr Engagement reduzieren.

• das Funsportzentrum: 150 Mitglieder hat das SVK-Sportstudio verloren. Er habe mit mehr Verlusten gerechnet, so Bahmann. Und dabei befand sich das Zentrum gerade in einem Höhenflug. 2019 zählte es gut 1700 Mitglieder – so viele wie nie zuvor. Bahmann geht von Mindereinnahmen in Höhe von rund 400 000 Euro aus.

• die Gesundheit: Der Ausfall von reinen Sportveranstaltungen sei ja zu verschmerzen. Aber dass man nicht habe trainieren können, das werde Nachwirkungen haben, so der Präsident. Besonders betroffen seien die Kinder und Jugendlichen, besonders schwierig die Situation im Schwimmsport. „Viele Kinder werden Nichtschwimmer bleiben. Das sind Defizite fürs Leben.“

Die Finanzen des SVK

Förderung

Von staatlicher Seite gab es im Laufe der Pandemie rund 400 000 Euro an Unterstützung. Schatzmeister Werner Sälzer geht aber davon aus, dass ein Teil davon wieder zurückgezahlt werden muss, weil der SVK das vergangene Jahr mit einem Plus von knapp 50 000 Euro abgeschlossen hat.

Haushalt 2021

Es sei nicht ganz einfach gewesen, einen Haushalt für das laufende Jahr aufzustellen, so Sälzer zu den Delegierten. „Das war wie ein Blick in die Glaskugel.“ Der Schatzmeister rechnet mit einem Minus von 144 000 Euro am Ende des Jahres. Möglicherweise wird der Verein auf einen „Liquiditätskredit für gemeinnützige Organisationen“ mit besonders günstigen Konditionen zurückgreifen. 150 000 Euro will man eventuell aufnehmen.

Beiträge

Präsident Bahmann geht davon aus, dass die Beiträge im kommenden Jahr erhöht werden müssen. Das letzte Wort haben aber die Delegierten.