Konstanz hat sieben Siege

Ansonsten aber freut sich Schurr auf die Begegnung. Mit drei Siegen in Serie hat sein SVK Rückenwind. „Das Schöne ist, dass man in einem Spiel wie jetzt viele Freiheiten hat“, so der Coach. Hergeschenkt haben die Kornwestheimer im Vorfeld aber noch rein gar nichts. „Im Training hat man gemerkt, wie fokussiert wir auch auf dieses Spiel sind“, betont Schurr. Und auch wenn Konstanz bisher alle sieben Partien gewonnen habe. „Die werden nicht zu null durch die Liga rauschen.“ So will der SVK zum echten Prüfstein werden und den Gegner so richtig ärgern. „Wir wollen der Spreißel sein, in den man auch mal reintritt“, kündigt Schurr an.