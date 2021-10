Kornwestheim SVK will gegen Pfedelbach punkten

Reichert in Formhoch

In dieser Saison sei es dann häufig gelungen, auch fußballerisch dagegenzuhalten und zu einem ordentlichen Spielaufbau zu kommen. Der Weg führt beim SVK dabei häufig durch die Mitte, zum Beispiel über Hendrik Koros, Stefano Nicolazzo oder Timo Stahl. Doch auch auf der Außenbahn können die Kornwestheimer für Gefahr sorgen – etwa in Person von Kapitän Marco Reichert, der sich seit Wochen in einem Formhoch befindet. Und mit Pirmin Löffler, der nach längerer Verletzungspause gegen Türkspor wieder eine halbe Stunde ran durfte, existiert eine weitere Option in Richtung gegnerisches Tor. Auch Max Haut hat wieder den Anschluss gefunden. Nicht mit dabei ist Offensivmann Nico Schürmann, der zum Studium in den Niederlanden weilt. Danny Schima ist krank, Farzad Akbari noch bis zum 1. November gesperrt.