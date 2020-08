Sport Tabellen-Schlusslicht trotz starker Leistung

Nun ist es keine Schande, in Kaisersbach zu verlieren. Die Mannschaft aus dem tiefsten Rems-Murr-Kreis schloss die vergangene Landesligasaison als Fünfter ab, nach dem Sieg gegen den SVK führt das Team nun sogar die Tabelle an. Was den Kornwestheimer Trainer Sascha Becker allerdings ärgert, ist der frühe Foulelfmeter für Kaisersbach, der in der Folge das gesamte Spiel prägte. Die Gastgeber griffen über die linke Seite an, ein Kaisersbacher Stürmer und Kornwestheims Abwehrspieler Timo Plitzner gingen in den Zweikampf, in der Folge lag der Kaisersbacher am Boden. Den fälligen Strafstoß schob Gökan Alkan in der siebten Minute für die Hausherren routiniert ins Netz.