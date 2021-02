Kornwestheim Taschendiebe von Hupe verjagt

Kornwestheim - Ein Schreck dürfte einer Autofahrerin am Mittwochmorgen in die Glieder gefahren sein, als plötzlich zwei unbekannte Männer an den Türen ihres Wagens rüttelten. Die Frau war gegen 9 Uhr in ihr Fahrzeug, das in der Kornwestheimer Johannesstraße geparkt war, eingestiegen. Dabei hatte sie bereits zwei Personen in der Nähe des Wagens bemerkt. Im Auto verriegelte sie sofort die Türen und legte ihre Handtasche auf den Beifahrersitz. Kurz darauf versuchten zwei Männer, die Beifahrertür und die Tür dahinter zu öffnen. Vermutlich wollten die Täter die Handtasche der Frau aus dem Wagen stehlen.