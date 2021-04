Kornwestheim TDSV will endlich eine Saison zu Ende spielen

Obwohl auch die dritte Saison der Clubgeschichte abgebrochen wurde, haben Verantwortliche und Kicker die Hoffnung, im vierten Anlauf die Spielzeit zu Ende zu bringen. Dafür sind die Weichen auch schon gestellt. „95 Prozent der Spieler haben schon für die kommende Spielzeit zugesagt“, verrät Simsek und gibt sich kämpferisch. „Dann werden wir wieder angreifen.“

Info

Der Verein mit türkischen Wurzeln ist nicht einmal drei Jahre alt. In der Saison 2018/19 nahm der TDSV erstmals am Spielbetrieb in der Fußball-Kreisliga B teil. Nach dem Rückzug aus Spielermangel in der Premierenspielzeit gelang im Jahr darauf der Aufstieg in die Kreisliga A1. Trainiert wird der TDSV von Ex-Profi Recep Yildiz, der unter anderem für die Stuttgarter Kickers und in der ersten türkischen Liga kickte.