Kornwestheim Technik hat nach acht Jahren ausgedient

Die künftige Selbstverbuchung soll weitere Vorteile bieten. So können die Büchereinutzer ihre Gebühren bargeldlos am Automaten bezahlen. Bisher müssen sie das an der Theke bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tun. Ein weiteres Plus: Die Leser erhalten per E-Mail eine Benachrichtigung, dass sich die Ausleihfrist ihrer Medien dem Ende zuneigt. In vielen Bibliotheken, sagt Mareike Gerhardt, sei das bereits Standard.