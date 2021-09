Kornwestheim Telefonbetrüger mit perfider Masche

Kornwestheim - Am Donnerstagnachmittag klingelte das Telefon bei einer Kornwestheimer Rentnerin. Am anderen Ende der Leitung: Ein Mann, der sich als Polizist ausgab. Ihr Sohn habe einen schweren Unfall verursacht, behauptete der Pseudo-Beamte in tadellosem Deutsch mit leichtem schwäbischen Einschlag. Er habe einer Frau auf einem Fahrrad die Vorfahrt genommen, diese sei gestorben. „Mir fuhr der Schreck in alle Glieder“, berichtet die Seniorin, die der Anruf erreichte. Doch damit nicht genug: Ein zweiter Mann schaltete sich in das Gespräch ein, er gab an, von der Staatsanwaltschaft zu sein und den Sohn festzuhalten. Die Rentnerin solle sofort 25 000 Euro Kaution zahlen. „Das wirkte alles sehr realistisch“, sagt sie. Zum Glück sei ihr Ehemann da gewesen und habe mitgehört. Der Mann nahm das Telefon zu Hand, ließ die Betrüger auflaufen, stellte Gegenfragen – die vermeintlichen Beamten legten daraufhin auf.