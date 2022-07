Kornwestheim Telefonbetrug in Drogeriemarkt

Bislang unbekannte Telefonbetrüger haben am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in einem Drogeriemarkt am Kimryplatz im Osten Kornwestheims zugeschlagen. Mit der dreisten Behauptung, der Anruf komme aus der Zentrale des Unternehmens, meldete sich eine Frau telefonisch in der Kornwestheimer Filiale und befragte eine Mitarbeiterin nach dem aktuellen Bestand von Online-Guthabenkarten. Angeblich lägen Probleme mit dem Einlösen von eben jenen Karten vor, weshalb die Zentrale nun die Gutscheinnummern zum Abgleich benötige.