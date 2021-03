Kornwestheim Telekom: Bald schnelleres Netz

Kornwestheim - Bleibt es zwischen der Bahnhof- und der Hermannstraße beim Schneckentempo in Sachen mobiles Internet? Oder wird es gar noch schlimmer? Das befürchtete CDU-Fraktionschef Hans Bartholomä, der in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine Anfrage an die Stadtverwaltung stellte. Der Christdemokrat hatte seine Befürchtungen geäußert, die Telekom schalte im Sommer das 2G- und 3G-Netz ab, sodass in diesem Gebiet in der Innenstadt eine Versorgungslücke entstehe. Dort sind derzeit in der Tat lediglich langsame 2G-Verbindungen möglich, was der Blick auf die Online-Karte auf der Telekom-Website verrät.