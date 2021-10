Kornwestheim Temel bringt Kulturen zusammen

Im Salamander-Betriebsrat aktiv

Erst ging es nach Ludwigsburg, dann nach Kornwestheim, wo er zwei Jahre später bei Salamander angefangen hat – genauer gesagt am 23. November 1976. „Erst war ich in der Produktion, dann als junger Kerle eben Springer. Eine Lehrstelle hatte ich erst mal nicht.“ Nach 14 Jahren wechselte er ins Einkaufslager und blieb dort bis zu seinem Ausscheiden. Und bei Salamander beginnt auch die Geschichte von Mustafa Temels Engagement für seine Mitmenschen.

Am 2. April 1987 wurde er als einer der ersten Ausländer in den Betriebsrat gewählt. Und nur zwei Monate später wurde er einer der Vertreter im Kornwestheimer Ausländerbeirat, im Folgejahr stellvertretender Vorsitzender beim Türkischen Sportclub, 1989 schließlich erster Vorstand – bis 2015. Inzwischen ist er Ehrenpräsident des A-Ligisten, der 1992 im Stadtverband für Sport aufgenommen wurde. Dort ab 2000 mit dabei: natürlich Mustafa Temel als Beisitzer. „Ich habe es nie bereut, als Ausländer hierher nach Kornwestheim gekommen zu sein“, sagt er. Und er selbst wollte stets dafür sorgen, dass sich seine Kollegen bei Salamander – viele ebenfalls mit Migrationshintergrund – wohlfühlten. Da er selbst in einem der Wohnheime für die Salamanderbelegschaft lebte, wurde er schnell zum Ansprechpartner in Wohn- und auch in sonstigen Fragen. „Ich war quasi die Brücke zwischen Stadt und ausländischen Bürgern“, berichtet er.

Viel erreicht

Das Kulturzentrum des TSC hat Mustafa Temel 1988 mit ins Leben gerufen, nach einigen Standortwechseln befindet es sich seit einiger Zeit in der Aldinger Straße im einstigen Casino. Auch bei allen bislang 35 Ausgaben der Ausländischen Nacht in Kornwestheim hat Mustafa Temel tatkräftig mitgewirkt. Und wenn der Arbeitskreis Asyl eine Meinung von ihm braucht, zögert der 61-Jährige nicht.

„Ich glaube, in Kornwestheim haben wir einiges erreicht“, sagt er, „und ich denke, dass das interkulturelle Leben in der Stadt gut funktioniert.“ Die Kulturvereine brächten Farbe ins Zusammenleben. Deshalb denkt Temel noch lange nicht ans Aufhören. „Wir müssen auch an das Morgen denken, um das zu halten, was wir geschaffen haben“, sagt er. So werde er sich weiterhin für ein friedliches Miteinander einsetzen.