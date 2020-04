Anfang 2017 trat die Stadt in den Prozess ein, und beauftragte dafür auch ein spezialisiertes Ingenieurbüro. Zuletzt hatten sich die Kornwestheimer Stadträte im Ausschuss für Umwelt und Technik mit dem Thema befasst, der in der vergangenen Woche per Videochat stattfand. Während dieser Sitzung legte die Verwaltung eingegangene Stellungnahmen zum Thema zwecks Diskussion vor. Ein Anwohner betonte beispielsweise, er fürchte, dass bei Tempo 40 auf Hauptstraßen auch weiterhin „inoffiziell Tempo 50“ gelte. Auch andere Stellungnahmen befürworten deutliche Geschwindigkeitsreduzierungen. Zum Thema generelles Tempo-30 sagte der Grüne Fraktionschef Thomas Ulmer übrigens, dass seine Fraktion das durchaus gerne so gelöst hätte. Allerdings gehe man auch die Tempo-40-Pläne mit, so der Grüne weiter. Aus den anderen Fraktionen gab es ebenfalls Zustimmung. „Es ist ein gutes Signal, dass es bald losgeht“, sagte der CDU-Fraktionschef Hans Bartholomä. Ähnliche Anmerkungen gab es von SPD und Freien Wählern. Von einigen Seiten im Ausschuss war dann noch der Hinweis zu hören, es sei wichtig, das Thema Temporeduzierung so umzusetzen, dass es für die Autofahrer nicht am Ende verwirrend und undurchsichtig werde.