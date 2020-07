Kornwestheim Tempo 40 gilt bald auf vielen Straßen

Kornwestheim - Wie schnell darf in Kornwestheim gefahren werden, damit der Lärm von den Straßen nicht überhandnimmt? Diese Frage haben die Stadträte im Rahmen eines Lärmaktionsplanes in den vergangenen drei Jahren im Ausschuss für Umwelt und Technik und im Gemeinderat heiß diskutiert und an einer Lösung gebastelt. In der Sitzung am vergangenen Dienstagabend ist nun eine Vorentscheidung gefallen: Tempo 40 auf den Hauptstraßen, 30 in den Wohngebieten. Diesem Vorschlag der Stadt folgten die Fraktionen der Freien Wähler, SPD und Grüne/Linke. Die CDU stimmte gegen den Entwurf. „Die Lösung ist in Sachen Lärm- und Schadstoffreduzierung sowie Sicherheit ein Kompromiss, den wir mitgehen“, sagte Markus Kämmle, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Die Beschlussfassung findet in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 16. Juli, statt.