Kornwestheim Teststelle in der Johanneskirche fällt weg

Kornwestheim - Michael Siegels Bilanz klingt hoffnungsvoll, so wie generell derzeit die Silberstreifen am Corona-Horizont klar erkennbar sind. Der Kornwestheimer Leiter des Fachbereichs Recht, Sicherheit und Ordnung stellte nun im Verwaltungs- und Finanzausschuss Zahlen und Fakten vor, die die Pandemie-Lage in der Stadt näher beleuchten. Kornwestheim sei noch „über dem Landkreis-Schnitt“, was Infiziertenzahlen und Inzidenzen angehe, aber natürlich mache sich der positive Trend auch in der Stadt bemerkbar.