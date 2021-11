Kornwestheim - Bislang unbekannte Täter sind in der Woche zwischen Samstag, 20. November, und Samstagnachmittag, 27. November, gegen 16 Uhr, in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Kornwestheimer Friedrichstraße eingebrochen. Sie hebelten den Raum mit einem ebenfalls unbekannten Werkzeug auf und entwendeten vier Sommer-Kompletträder mit AMG-Felgen, deren Wert laut Polizeibericht circa 4000 Euro beträgt.