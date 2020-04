Im Team von Max Giesinger setzte sich Gianna zusammen mit dem gleichalten Phil aus Hessen gegen drei Konkurrenten durch. Bei der am Sonntagabend ausgestrahlten Sendung konnte die Schülerin des Ernst-Sigle-Gymnasiums den prominenten Sänger erneut mit „Fell in Love with a Boy“ von Jess Stone überzeugen. Bei den „Sing-Offs“ sollten die Kandidaten nacheinander noch einmal das selbst gewählte Lied aus der ersten Runde vortragen. Die Kornwestheimerin war als zweite der fünf Mitglieder aus Team Max an der Reihe. Am Ende musste sich der bekannte Sänger dann entscheiden, mit welchen zwei Talenten er ins Finale gehen möchte – und gab Gianna als erster den Vorzug.