Kornwestheim The Voice Kids: Im Finale ist für Gianna Schluss

Bevor die knappe Entscheidung fiel, zeigte Gianna auf der Bühne alles, was sie in den vergangenen Wochen in der Show des Fernsehsenders Sat.1 von ihrem Kapitän gelernt hat. Sie sang das Lied „Don’t start now“ der Künstlerin Dua Lipa, was die begeisterten Juroren zum Mittanzen animierte. Auf den Jubel des Publikums musste die 13-Jährige wegen der Corona-Bestimmgen leider verzichten, was sie sich aber nicht anmerken ließ – bemerkte auch Max Giesinger. „Du hast die ganze Zeit gestrahlt. Du singst auf einem grandiosen Niveau, mit einer Lässigkeit und Coolness, die ihresgleichen such“, schwärmte der 31-Jährige.