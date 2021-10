Daher soll nun die Neufassung des Theaterstücks in einer Reihe gezeigt werden, die das Polizeipräsidium Ludwigsburg, der Kreisseniorenrat Ludwigsburg und die Kreissparkassen-Stiftung Ludwigsburg gemeinsam organisieren. So werden auch bei der Premiere in Kornwestheim Vertreter der drei Einrichtungen für Fragen zur Verfügung stehen. Eine Anmeldung zu der Aufführung ist nicht erforderlich. Für Seniorengruppen kann das Stück künftig kostenlos über den Kreisseniorenrat Ludwigsburg gebucht werden.