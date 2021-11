Kornwestheim Theater gegen Betrugsmasche

Was tun, wenn’s an der Haustür klingelt und jemand dringend um ein Glas Wasser bittet, weil ihm unwohl ist? Man wolle ja auch nicht herzlos, sondern hilfsbereit sein, zeichnet Yasmin Röckel die Nöte auf, in die man geraten kann. Das sei durchaus möglich, erklärt sie, ohne dass man den Hilfesuchenden gleich in die Wohnung lassen müsse. Türe wieder schließen, das gewünschte Glas Wasser und beispielsweise eine Schmerztablette und eine Decke holen und in den Hausflur reichen. Und notfalls könne man ja auch den Krankenwagen rufen.

Nachfrage nach Theaterstück zuletzt gering – wegen Corona

Seit dem Jahr 2014 vermittelt der Kreisseniorenrat den Seniorenorganisationen aus den Kreiskommunen dieses Theaterstück. Zuletzt allerdings war wegen der Corona-Pandemie die Nachfrage eher gering. Die Vorsitzende Nora Jordan-Weinberg freut sich aber darüber, dass es nun wieder – wenn auch vereinzelt – zu Aufführungen kommt. Wichtig ist ihr bei den Veranstaltungen, dass das Publikum ins Geschehen miteinbezogen wird. Das mache so einen Nachmittag viel lebendiger, sagt die Vorsitzende.

Für die eifrigsten Senioren gab’s am Ende einen Preis. Die „Traumreise für zwei“ entpuppte sich allerdings als Teebeutel. Beim Genuss des Tees könne man sich ja weit weg träumen, empfahl Werner Mast.