Kornwestheim - Es ist eine Geschichte, die das Leben schrieb, nach wahren Begebenheiten – und sie kam am Sonntagabend auf die Bühne des Kultur- und Kongresszentrums. „Mein blind Date mit dem Leben“, so der Titel des Stücks, das auf dem Buch von Saliya Kahawatte basiert. Es ging um eben jenen Saliya Kahawatte, einen Deutsch-Singhalesen, der schon mit 15 Jahren sein Augenlicht fast vollständig verlor. Dennoch will Saliya sein Abitur machen, studieren und ein selbstbestimmtes Leben führen. Er schafft es am Ende – und landet in der Gastronomie, wo Ohren, Feingefühl und Intuition seine Augen ersetzen. „Mein blind Date mit dem Leben“ ist ein Stück, das auch im Theatersaal des Ks mit Emotionen, aber auch Humor und Optimismus die Zuschauer und Zuschauerinnen unterhielt.