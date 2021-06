Zehn Menschen aus drei Haushalten – für viele noch immer kaum vorstellbar

Spontan zucken einige in der ersten Reihe zurück, als Sandra Hehrlein und Jörg Pollinger ihre Utensilien bereitlegen. „Gell, das ist ungewohnt, jetzt wo man wieder zehn Menschen aus drei Haushalten an einem Tisch vereinen darf. Man kennt ja kaum noch zehn Leute“, scherzt Hehrlein. Und dann legt das Improvisationstheater-Duo richtig los. Die fast acht Monate Zwangspause, die das Duo nun hinter sich hat, merkt man den beiden nicht an. Frisch, energiegeladen und mit viel Spaß haben sie vom ersten Moment an die Biergarten-Gäste von Marianne und Jürgen Luttenberger, die die Gastronomie beim Aquarien- und Terrarienverein übernommen haben, im Griff.