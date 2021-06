Kornwestheim - Das Ludwigsburger Theater Q-rage und die Kornwestheimer Gaststätte Aquarienfreunde laden zu einem Improvisationstheater ein. Jörg Pollinger und Sandra Hehrlein (beide Foto) sind die Gründer des Q-rage Theaters. Sie bieten nicht nur Improvisationstheater an, sondern auch Kindertheater, Präventionstheater und Moderationen. Beide haben eine Zusatzausbildung in Spiel- und Tanzpädagogik. Am Samstag, 12. Juni, sind sie als Improvisationskünstler unterwegs und bringen spontane Geschichten auf die Naturbühne im Biergarten der Kornwestheimer Aquarienfreunde. Die Zusammenarbeit der beiden Einrichtungen läuft unter dem Motto „Gemeinsam durch die Krise“. Beginn des Improvisationstheaters ist um 19 Uhr. Von 17 Uhr an gibt es im Biergarten bereits etwas zu Essen. Die Bühne ist im Vereinsheim „Marianne & Jürgen“ der Aquarienfreunde Kornwestheim an der Straße Im Moldengraben 48. Der Eintritt ist kostenlos. Die Besucher werden um Spenden gebeten. Reservierungen werden vor Ort in der Gaststätte angenommen oder unter der Telefonnummer 0 71 54/8 06 21 37. (jac) Foto: z