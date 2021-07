Kornwestheim Theoretisch wie ein Kindergarten-Buffet?

Stimmen aus dem Gremium

„Es darf nicht nur theoretisch sein, wie ein Buffet im Kindergarten, bei dem alle Länder vorkommen“, betonte Stadträtin Canan Balaban (Grüne), „es muss mehr sein als Folklore.“ Rede man von einer richtigen Beteiligung oder nur von einem Runden Tisch? Paraschakis eindeutig uneindeutige Antwort: „Es kommt darauf an, wie die Kommune das handhabt. Es gibt Vertretungen, die haben mehrere Zehntausend Euro zur Verfügung, andere nur 500.“ Außerdem: Ob man ein mögliches Gremium per Wahl oder per Berufung ins Leben rufe und wie es sich am Ende zusammensetze, all das sei nicht vorgegeben. Susann Boll-Simmler (Grüne) wäre bei diesem Thema gerne mehr ins Detail gegangen. Konkretes gab’s von Argyri Paraschaki aber (noch?) nicht.