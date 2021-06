Kornwestheim Ticketberatung auf Knopfdruck

Die Deutsche Bahn und der Verband Region Stuttgart wagen sich zum ersten Mal mit den Videoreisezentren in ein Ballungsgebiet. Im Schwarzwald gibt es diese Form von Kartenverkauf schon lange. Zum 1. Januar 2020 sind im Raum Stuttgart sechs Video-Stationen als Pilotprojekt an den Start gegangen, unter anderem in Ludwigsburg. Wegen der Coronapandemie hat sich die Testphase von sechs auf zwölf Monate verlängert. „Als Corona da war, kam der Bahnverkehr zum Erliegen“, erklärt Manfred Bendel vom Vertrieb der Deutschen Bahn die Entscheidung. Die Auswertung der Testphase zeigte: Es lohnt sich, an allen 19 geplanten Standorten ein Videoreisezentrum einzurichten. Die letzten vier sollen bis Herbst in Betrieb genommen werden.