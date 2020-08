Kornwestheim Tiefgarage für zwei Tage gesperrt

Die Zufahrt zur Tiefgarage wird am Mittwoch, 26. August, und am Donnerstag, 27. August, gesperrt, also an den beiden Tagen, an denen kein Wochenmarkt stattfindet. Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Stuttgarter Straße, bei der die Stadtwerke Fernwärmeleitungen neu legen sowie die bestehenden Gas- und Wasserleitungen austauschen und Hausanschlüsse installieren. Die Stuttgarter Straße bleibt zwischen dem Rathaus am Jakob-Sigle-Platz und der Johannesstraße laut dem Bauzeitenplan der Stadtwerke noch bis Anfang September gesperrt.