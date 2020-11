Kornwestheim Tierparade soll Spenden für Tierheim bringen

Kornwestheim - Ein Krokodil, ein Storch, eine Katze, ein Huhn und ein Schweinchen – im Bücherlurch in Kornwestheim hat sich eine ganze Tierschar versammelt. Die Kunden des Buchladens in der Bahnhofstraße müssen aber keine Angst haben, dass zwischen den Romanen ein Löwe hervorspringen könnte. Denn die tierischen Bewohner hängen ruhig nebeneinander aufgereiht an der Kasse. Es sind Lesezeichen, die die Kornwestheimerin Brigitte Holten gehäkelt hat und nun zugunsten des Ludwigsburger Tierheims in dem Bücherladen gekauft werden können.