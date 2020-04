Kornwestheim Tina-Turner-Songs rocken den Marktplatz

Bei Kornwestheim rockt sollen in den Sommerferien Songs von Tina Turner über den Marktplatz schallen. Wie die Veranstalter von der Eventagentur Bankett Plus mitteilten, haben sie „Tina – die Show“ aus Österreich engagiert. Das Ensemble um Bandleader und Schlagzeuger Luigi Kainrath soll am 4. August die Bühne am Stadtparksee entern und wird Songs aus allen fünf Jahrzehnten zum Besten geben, in denen die Rock-Queen wirkte. „Die Show umfasst die großen Hits“, schreibt die Gruppe in ihrer Ankündigung, „aber auch jene Songs anderer Künstler, die Tina Turner besonders am Herzen liegen“ – wie „It’s Only Love“ oder „Jumpin’ Jack Flash“.