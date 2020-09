„Auf der Flucht sein bedeutet dem Tod zu begegnen, bedeutet Gewalt, Gefahr durch kriminelle Banden, Schlepper und Strafverfolgungsbeamte“, heißt es in einem Begleittext zu der Präsentation. Fast die Hälfte aller geflüchteten Menschen lebe in Lagern. „Sie erhalten Unterstützung in Form von Nahrungsmitteln und Grundleistungen. Doch ihr Leben steckt in der Warteschleife, ihre Rechte und Freiheiten sind eingeschränkt.“ Die Fotografien geben Eindrücke, wie Menschen diesen Alltag bewältigen.