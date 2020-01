In welchem Zustand er an jenem Abend unterwegs war, das gab der Kornwestheimer hingegen detailliert zu Protokoll. Er wollte Drogen kaufen, hatte vor Fahrtantritt bereits eine erheblich Menge Amphetamine zu sich genommen. Dass er zu der Tatzeit nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, kümmerte ihn nicht weiter. Wie sich der Unfall in der Nacht auf den 27. Juni um 0.10 Uhr ereignete, ließ sich zweifelsfrei aus den Erkenntnissen der am Ort des Geschehens anwesenden Polizisten und des Unfall-Gutachters rekonstruieren. Der Angeklagte zog mit seinem Passat in einer lang gezogenen Kurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Motorrad. Der 34 Jahre alte Fahrer der Yamaha erlitt dabei schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.