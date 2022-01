Kornwestheim Träume und Realität

Kornwestheim - Der Projektwettbewerb „Dreams & Reality“ startet in eine neue Runde. Er verfolgt das Ziel, Ideen, die Jugendliche für Jugendliche haben, zu realisieren. „Oft haben Jugendliche Wünsche oder Ideen für ihre Stadt, an die Erwachsene gar nicht denken. Genau da setzt ‚Dreams & Reality’ an“, sagt Tanja Solander-Popovic, stellvertretende Leiterin der Abteilung Jugend bei der Stadtverwaltung. Kinder und Jugendliche, die mindestens elf Jahre alt sind und in Kornwestheim wohnen, können sich bis Dienstag, 15. Februar, mit Projekten bewerben, die sie selbst – mit Unterstützung der Abteilung Jugend – umsetzen wollen.