Kornwestheim - Die Gewinnerbilder des Malwettbewerbs der Abteilung Jugend stehen fest. Die Bilder – mehr als 80 gingen ein – werden wie gewohnt die Sommerferienbroschüre in diesem Jahr zieren. Das Bild von Ali Toprakalti, das den ersten Platz belegt hat, wird das Titelbild sein. In den Sommerferien werden die Bilder außerdem in der Bücherei ausgestellt.