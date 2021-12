Kornwestheim Trauerspaziergänge im Januar

Kornwestheim - Die Spaziergänge für Menschen in Trauer finden weiterhin statt, trotz der Pandemie. Das teilte die evangelische Kirchengemeinde Kornwestheim nun mit. Weiter geht es mit dem Angebot für trauernde Menschen gleich nach der Weihnachtspause. Dann bieten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Begegnungscafés auf dem Friedhof wieder jeden Samstag die Trauerspaziergänge an. Der erste Termin dafür ist der 8. Januar, Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr am Begegnungscafé, von dort wird über den Friedhof spaziert. Eine Anmeldung zu den Trauerspaziergängen, so schreibt die Kirchengemeinde, ist nicht notwendig.